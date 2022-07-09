Під час розмінування Маріуполя загинуло троє російських саперів

Уранці, 9 липня, в Маріуполі загинули троє російських саперів під час розмінування міста.
Близько шостої ранку в районі ММК імені Ілліча пролунав вибух. Будинки здригнулися в мікрорайонах №17, №23, Сартані.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, окупанти вже понад місяць не завозять гуманітарку до Маріуполя, а у магазинах встановили захмарні ціни. Тому місцеві мешканці перейшли до натурального господарства - облаштовують городи у дворах багатоповерхівок, поруч із могилами загиблих цивільних.
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