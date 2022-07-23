У Дніпрі чоловік забив до смерті сусіда молотком

Під час спільного вживання алкогольних напоїв товариші посварилися. Конфлікт швидко переріс у бійку, під час якої один із чоловіків схопив молоток і до смерті побив опонента.

Правоохоронці затримали 51-річного місцевого жителя за вбивство сусіда.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні чоловіки відпочивали у дворі будинку в Новокодацькому районі. Між ними виникла сварка, під час якої власник помешкання молотком наніс потерпілому смертельні удари по голові. Від отриманих травм 65-річний місцевий житель помер на місці.

На місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину - молоток. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

22 липня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Київській області чоловік шваброю забив до смерті товариша.

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