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"Найбільш вдале місце для суду": Резніков пропонує провести трибунал над РФ у Харкові

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"Найбільш вдале місце для суду": Резніков пропонує провести трибунал над РФ у Харкові

Фото/Twitter: Олексій Резніков

Резніков наголосив, що Харків став би вдалим місцем для проведення трибуналу над російськими злочинцями.

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України – у Харкові. 

Про це Олексій Резніков написав у Twitter. 

"Салтівка в Харкові – найбільший житловий район України, за чисельністю населення – як Маріуполь. Зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів. Харків – перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги тут буде найбільш вдале місце для суду над Росією", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Данілов розповів, по якому місту Росія випустила найбільше ракет.

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