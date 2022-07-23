"Найбільш вдале місце для суду": Резніков пропонує провести трибунал над РФ у Харкові

Резніков наголосив, що Харків став би вдалим місцем для проведення трибуналу над російськими злочинцями.
Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України – у Харкові.
Про це Олексій Резніков написав у Twitter.
"Салтівка в Харкові – найбільший житловий район України, за чисельністю населення – як Маріуполь. Зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів. Харків – перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги тут буде найбільш вдале місце для суду над Росією", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Данілов розповів, по якому місту Росія випустила найбільше ракет.
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