"Найбільш вдале місце для суду": Резніков пропонує провести трибунал над РФ у Харкові

Резніков наголосив, що Харків став би вдалим місцем для проведення трибуналу над російськими злочинцями.

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України – у Харкові.

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

"Салтівка в Харкові – найбільший житловий район України, за чисельністю населення – як Маріуполь. Зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів. Харків – перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги тут буде найбільш вдале місце для суду над Росією", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Данілов розповів, по якому місту Росія випустила найбільше ракет.

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