Ксенія Мішина про стосунки з Еллертом під час війни: "Ми просто були разом"

Українська акторка та "Холостячка-1" Ксенія Мішина розповіла, що разом з сином Платоном тікала від повномасштабної війни РФ проти України на захід нашої країни.

Як зізналася Ксенія Мішина, вона їхала на захід України не сама – їй запропонував допомогу переможець шоу "Холостячка-1", сценарист Олександр Еллерт.

За словами Мішиної, Еллерт одразу зателефонував їй і вони разом вирушили на захід України – до Буковелю:

"Мені одразу зателефонував Сашко, запропонував допомогу. Ми зустрілись і поїхали разом. Всі проблеми, вони відійшли на такий задній план. Все життя змінилося в одну хвилину", - сказала Мішина у програмі "Як ти?".

Артистка поділилася, що Олександр завжди був поруч, намагався якось відновити стосунки. Втім зробити це Мішиній заважали образи: "Скажу чесно, дуже багато образ, щоб оце ось так відновляти. Довіра, вона трохи, була вичерпана до цієї людини. Такі обставини так, вони змусили бути поруч", - прокоментувала акторка.

КсеніяМішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також вона розповіла, що до Буковелю з нею Еллерт їхав без своєї доньки Елі – дівчинка була разом з мамою. Втім Олександр віддав їм свою машину:

"Вона залишилася з мамою. У неї братик маленький з'явився, вони теж виїхали. Саша віддав їм машину свою", - сказала Ксенія.

Окрім того, Мішина чесно зізналася, що у Буковелі поновила стосунки з Еллертом:

"Ми не говорили про це. Просто були разом. Я завжди розповідаю правду. Якщо на той момент, як я давала інтерв'ю це була крапка, я говорила, що це крапка. Потім, через деякий час, декілька місяців, знову спілкування налагоджувалось. Сашко завжди був десь поруч. Але були такі дуже критичні моменти, коли ми обидва розуміли, що треба бути окремо. Потім розходились, потім знову сходились", - пояснила Ксенія.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Вона зізналася, що наразі вони знову не разом. Мішина також не знає, де наразі Еллерт. З Буковеля Мішина вирушила до Бельгії. Відтоді вони декілька разів спілкувалися з Олександром і все. Артистка не виключає, що згодом вони знову почнуть спілкуватися: "Я взагалі нічого не заперечую в цьому житті", - сказала Ксенія.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Ксенія Мішина разом з сином повернулася назад до України.

Читайте також: