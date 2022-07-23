Вихованець "Карпат" загинув, захищаючи Україну від рашистів

У боях з російськими загарбниками віддав життя вихованець львівських "Карпат" Павло Кириченко.

Війна з російськими окупантами забрала життя ще одного українського спортсмена. На фронті загинув 27-річний вихованець львівських "Карпат" Павло Кириченко.

Сумну новину повідомила Львівська асоціація футболу.

"На 28-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських "Карпат" (вихованець Володимира Щерби та Романа Деркача), ексфутболіста юнацької команди "Куликова" Павла Кириченка.

Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна!", - йдеться в дописі у Facebook.

Попрощатися з Павлом можна в понеділок, 25 липня, об 11:00 у Львові (храм Петра і Павла).

Раніше повідомлялося, що в боях із російськими окупантами загинув чемпіон України з богатирського багатоборства.

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