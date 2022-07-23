Після ударів ЗСУ Росія завозить боєприпаси до Херсонщини під виглядом "гуманітарки" - ГУР

Російські загарбники, після вдалих атак ЗСУ, почали ввозити боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів.

Так, окупанти завозять боєприпаси до Херсонщини під виглядом "гуманітарки".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"ЗС РФ маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу". Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 "цивільних» вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії "Єдина Росія". Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти.

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Окупанти також вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців перебувала там. Особовий склад розміщується на 1-му поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час.

"У зв'язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)", - повідомляє розвідка України.

Загалом, у зв’язку із нанесенням масованих вогневих ударів з боку ЗС України, військовослужбовцям 1, 2 армійських корпусів ЗС РФ заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів. Проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту. Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських окупаційних військ.

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