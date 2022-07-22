"Без Росії розвиток світового спорту неможливий": у країні-агресорці видали дикувату заяву про можливе відсторонення від ОІ-2024

Міністр спорту РФ Олег Матицин дещо дивно висловився щодо можливого відсторонення від Олімпійських ігор-2024, які прийматиме Париж.
Так, 58-річний функціонер заявив, що усунення Росії стане справжнім злочином, а світовий спорт нібито не може розвиватися без країни-агресорки. Водночас сама РФ готова до співпраці та не має наміру йти в ізоляцію.
Про це Матицин заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".
"Ми не раз говорили, і це підтверджують представники інших країн та федерацій, що без Росії розвиток світового спорту неможливий. І позбавляти права на участь в Олімпійських іграх, я вважаю, це буде злочином і призведе до ще більшого розладу всередині олімпійського руху.
Політика побудови, а не спалювання мостів має превалювати. Як каже наш президент, ми не йдемо в самоізоляцію і готові співпрацювати з усіма країнами, які до нас прихильні. Радості від атмосфери змагань, перемоги, віри та гордості за те, що вони представляють велику країну", - сказав міністр спорту країни-агресорки.
Зазначимо, зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.
Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024.
Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.
- Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту.