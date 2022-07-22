"Без Росії розвиток світового спорту неможливий": у країні-агресорці видали дикувату заяву про можливе відсторонення від ОІ-2024

Так, 58-річний функціонер заявив, що усунення Росії стане справжнім злочином, а світовий спорт нібито не може розвиватися без країни-агресорки. Водночас сама РФ готова до співпраці та не має наміру йти в ізоляцію.

Про це Матицин заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

"Ми не раз говорили, і це підтверджують представники інших країн та федерацій, що без Росії розвиток світового спорту неможливий. І позбавляти права на участь в Олімпійських іграх, я вважаю, це буде злочином і призведе до ще більшого розладу всередині олімпійського руху.

Політика побудови, а не спалювання мостів має превалювати. Як каже наш президент, ми не йдемо в самоізоляцію і готові співпрацювати з усіма країнами, які до нас прихильні. Радості від атмосфери змагань, перемоги, віри та гордості за те, що вони представляють велику країну", - сказав міністр спорту країни-агресорки.

Зазначимо, зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.

Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024.

Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.