Смертельна ДТП у Хмельницькому: водій електросамоката потрапив під колеса легковика

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, у якій загинув 42-річний водій електросамоката.

За інформацією поліції, чоловіка на електротранспорті збив 38-річний водій автомобіля "ВАЗ".

Про це повідомили в секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

"38-річний водій автомобіля "ВАЗ" скоїв наїзд на 42-річного чоловіка, який перетинав дорогу на електросамокаті. Від отриманих травм водій електросамоката загинув на місці події", - повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 . Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Запорізькій області зіткнулися BMW та "ВАЗ". В останньому автомобілі від отриманих травм загинуло двоє людей.

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