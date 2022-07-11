На Дніпропетровщині водій виїхав на узбіччя і збив трьох пішоходів: дівчинка померла миттєво

У Криворізькому районі водій автомобіля Suzuki SX4 скоїв жахливу аварію. Наразі його затримано.
На дорозі не розминулися дві машини.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Попередньо встановлено, дорогою Н23, що проходить селом Мар’янівка, рухався автомобіль Suzuki SX4. Виконуючи маневр обгону на перехресті, водій автівки виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем SKODA Superb.
Після зіткнення автомобіль Suzuki SX4 виїхав за межі проїзної частини і наїхав на трьох пішоходів, які перебували на узбіччі.
Внаслідок ДТП чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження, а 10-річна дівчинка загинула на місці.
Наразі водія автомобіля Suzuki SX4 затримали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Раніше стало відомо, що в Одеській області чоловік жахливо загинув під колесами фури.
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