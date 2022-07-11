До України повертається все більше людей: скільки в’їхало минулої доби

За добу 10 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 76 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України протягом 10 липня виїхали 36 тисяч осіб. До України за минулу добу в‘їхали майже 40 тисяч осіб.

Про це повідомили у ДПСУ.

Із 36 тисяч осіб, які виїхали, 20 тисяч - перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Із тих, хто в’їхав, понад 36 тисяч - громадяни України. Оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Дані оновлюються щотри години.

Нагадаємо, протягом минулої доби до України повернулись 43 тис. людей.

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