До України повертається все більше людей: скільки в’їхало минулої доби

За добу 10 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 76 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.
З України протягом 10 липня виїхали 36 тисяч осіб. До України за минулу добу в‘їхали майже 40 тисяч осіб.
Про це повідомили у ДПСУ.
Із 36 тисяч осіб, які виїхали, 20 тисяч - перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
Із тих, хто в’їхав, понад 36 тисяч - громадяни України. Оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Дані оновлюються щотри години.
Нагадаємо, протягом минулої доби до України повернулись 43 тис. людей.
Читайте також:
- СБУ спіймала "на гарячому" жителя Львівщини, який нелегально переправляв чоловіків за кордон: фото
- Вперше за 12 днів з України виїхали більше осіб, ніж повернулися: з чим це пов’язано
- Вірменія та Туреччина погодилися частково відкрити кордон, закритий від 1993 року