Протягом минулої доби до України повернулись 43 тис. людей

За добу 9 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 85 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 41 тисячі осіб. Майже 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

До України повернулись 43 тис. людей, понад 38 тисяч з них – громадяни України.

Також на кордоні було оформлено 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Прикордонники також нагадують, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, як Україна готується до можливого наступу з півночі (відео).

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