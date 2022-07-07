Смертельна ДТП на Волині: померла дитина (фото)

У селі Куснище трапилася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл.

На місці ДТП працювали слідчі та медики.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Поліцейські з’ясували, що водій мотоцикла зіткнувся із автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок автопригоди 14-річний мотоцикліст отримав травми, його доправили долікарні. Наступного дня юнак помер.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на автодорозі "Львів – Тернопіль – Рава-Руська" сталася смертельна аварія. Внаслідок аварії загинув 28-річний велосипедист.

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