Тимур Мірошниченко з дружиною всиновлюють дитину

Ведучий інфотеймент-шоу "Твій День" Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною наважилися на доволі рішучий крок.

Так Тимур Мірошниченко з дружиною Інною наважилися взяти дитину з дитячого будинку.

Вони вимушено перевірили свої стосунки на відстані, йдеться у сюжеті ТСН. Інна з двома дітьми виїхали за кордон, а Тимур лишився в Україні. Родина не бачилася 90 днів. Та пара спілкується 24 на 7. Фото, відео-дзвінки - постійно.

"Я знав абсолютно весь раціон - сніданок, обід, вечеря. З чого готуємо, як готуємо", – розповідає Тимур.

Розлучення через війну: які причини та як зберегти стосунки на відстані

Вони безмежно сумували одне за одним. Але жодних сварок, кажуть, не було. Адже розуміли ціну цієї розлуки – безпека Інни та дітей.

Тимур Мірошниченко з дружиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тому їхня зустріч після такої тривалої розлуки – у топі найщемливіших відео. Інні та Тимуру вдалося зберегти свої почуття і навіть більше, вони наважилися на те, про що думали раніше - усиновити дитину.

"Війна стала тригером цього. Коли ми побачили кількість дітей, які потребують нових родин. Ми якось про це обмовилися і виявилося, що ми вдвох розуміємо, що так, це добре, так має бути", - каже пара.

Тимур Мірошниченко з родиною

Зазначимо, вперше про намір всиновити дитину Тімур Мірошниченко розповів місяць тому. Він зізнався, що ще до війни у них з дружиною були такі плани.

Тімур Мірошниченко від 2018 року живе у шлюбі з Інною Рудник. Разом вони виховують двох дітей: доньку та сина.

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