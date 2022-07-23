Внаслідок обстрілу села на Сумщині загинув фермер - Офіс генпрокурора

Трагічна подія сталася у селі Рижівка. Чоловік загинув на власному подвір’ї. Пошкоджено домоволодіння та два трактори.
Внаслідок обстрілу села Рижівка на Сумщині у суботу загинув 71-річний фермер.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території РФ 23 липня близько 15:00 із важкої артилерії обстріляли село Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. У прикордонних до РФ регіонах ворог постійно здійснює розвідку з безпілотників.
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