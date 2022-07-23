Окупанти запустили шість ракет по Миколаєву: що відомо

Протягом минулої доби атакам росіян піддавався і обласний центр, і райони області. Зокрема, зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення, а також сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, вдень та ввечері 22 липня через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави та чагарників в Корабельному районі Миколаєва.

Миколаївський район

Вдень, 22 липня, внаслідок ворожих обстрілів в лісовому господарстві Галицинівської громади загорілася хвойна підстилка та лісові насадження. Крім того, вночі с. Галицинове внаслідок пострлів виникла пожежа у приватному будинку.

Баштанський район

Росіяни продовжуються обстріли населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів. Напередодні ведень загорілася суха трава на відкритій території в селах Новоєгорівка та Соколівка.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, наголошують в ОВА.

Як повідомлялося, російська армія вчергове обстріляла Харків. Зранку 22 липня стало відомо про вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі.