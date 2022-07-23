Спека повертається: прогноз погоди в Україні на вихідні, 23-24 липня

Вихідні, 23-24 липня, в Україні будуть спекотними, у неділю у деяких регіонах прогнозують короткочасні грозові дощі, а місцями навіть град та шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 23 липня в країні буде переважно сухо, лише у східній частині вдень місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, на Закарпатті 34-37°, у східних областях 21-26°.

У неділю, 24 липня, вночі у більшості західних областей, вдень на Правобережжі ітимуть грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів і на Закарпатті до 21°, вдень 27-32°, на півдні Одещини до 36°, у західних областях 22-27°.

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23-25 липня у південній частині, західних, Вінницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 23 липня буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°. 24 липня у столиці очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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