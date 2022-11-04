Звільнення Херсона: Путін хоче "прибрати" людей з міста

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність "вивезти із зони бойових дій" усіх, хто мешкає в тимчасово окупованому російськими військами Херсоні.

Про це він заявив сьогодні, 4 листопада, під час спілкування з російськими волонтерами, пише Дзеркало тижня.

"Зараз, звичайно, тих, хто мешкає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних дій", - сказав він.

"Евакуацію", з його слів, потрібно провести для "захисту населення" від обстрілів, якихось наступальних, контрнаступальних, інших заходів, пов'язаних із військовими діями".

Водночас, він не уточнив, куди саме треба вивозити херсонців.

Нагадаємо, так званий очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо попросив Володимира Путіна допомогти вивезти херсонські сім'ї на територію Росії нібито для відпочинку та навчання.

За його словами, насамперед потрібно вивезти жителів правобережжя, які можуть постраждати від ракетних ударів з боку України.

Праворуч від Дніпра - місто Херсон. Від початку осені російські війська втратили контроль над чвертю окупованого плацдарму. Російське військове командування розпорядилося про евакуацію мешканців із певних районів Херсонської області. Імовірно, тому, що очікується розширення зони зіткнень аж до самого Херсона.

Так званий заступник голови Херсонської області Кирило Стремоусов наполягає, що це не евакуація, а тимчасовий виїзд.

Російські окупанти заявляють, що до 7 листопада всі мешканці повинні покинути тимчасово захоплену Каховку. У місті та в Новій Каховці їздять автомобілі з гучномовцями та попереджають про "евакуацію".

Життя за 2 км від лінії фронту - село в деокупованій Херсонщині

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