Освобождение Херсона: Путин хочет "убрать" людей из города

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "вывезти из зоны боевых действий" всех проживающих во временно оккупированном российскими войсками Херсоне.

Об этом он заявил сегодня, 4 ноября, во время общения с российскими волонтерами, пишет "Зеркало недели".

"Сейчас, конечно, проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных действий", — сказал он.

"Эвакуацию", по его словам, нужно провести для "защиты населения" от обстрелов, каких-то наступательных, контрнаступательных, других мер, связанных с военными действиями".

В то же время он не уточнил, куда именно следует вывозить херсонцев.

Напомним, так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил Владимира Путина помочь вывезти херсонские семьи на территорию России якобы для отдыха и обучения.

По его словам, прежде всего, нужно вывезти жителей правобережья, которые могут пострадать от ракетных ударов со стороны Украины.

Справа от Днепра – город Херсон. С начала осени русские войска потеряли контроль над четвертью оккупированного плацдарма. Российское военное командование распорядилось об эвакуации жителей из определенных районов Херсонской области. Вероятно, потому, что ожидается расширение области столкновений вплоть до самого Херсона.

Так называемый заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов настаивает, что это не эвакуация, а временный выезд.

Российские оккупанты заявляют, что до 7 ноября все жители должны покинуть временно захваченную Каховку. В городе и Новой Каховке ездят автомобили с громкоговорителями и предупреждают об "эвакуации".

Жизнь в 2 км от линии фронта - село в деоккупированной Херсонской области

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