ЗСУ деокупували ще одне село на Херсонщині та підняли український прапор (відео)

Відео із військовим, що піднімає український прапор, з'явилося у Мережі 3 листопада.
Українська армія звільнила від російських загарбників село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області. У деокупованому населеному пункті бійці ЗСУ підняли український стяг.
Відповідне опублікували на сторінці 61-ї окремої піхотної степова бригади.
На записі можна побачити, як один із українських військових піднімається на дах будівлі та піднімає синьо-жовтий стяг. Піднявши прапор, захисник викрикує "Слава України". Відео з'явилося 3 листопада.
Наразі офіційного підтвердження від Генерального штабу немає.
Контрнаступ на Херсонщині: що відбувається
Українські військові на півдні України продовжують контрнаступ на Херсонщині. Для деокупації обласного центру ЗСУ неодноразово били по Антонівському мосту, через який окупанти переправляли свої підрозділи та техніку.
Також 2 листопада опублікували відео ударів по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.
Окупанти у Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони залишають місто. Це згодом підтвеердили в оперативному командуванні "Південь".
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