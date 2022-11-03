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ЗСУ деокупували ще одне село на Херсонщині та підняли український прапор (відео)

ЗСУ деокупували ще одне село на Херсонщині та підняли український прапор (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1099
Час на прочитання
2 хв
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ЗСУ деокупували ще одне село на Херсонщині та підняли український прапор (відео)

Скрин з відео

Відео із військовим, що піднімає український прапор, з'явилося у Мережі 3 листопада.

Українська армія звільнила від російських загарбників село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області. У деокупованому населеному пункті бійці ЗСУ підняли український стяг.

Відповідне опублікували на сторінці 61-ї окремої піхотної степова бригади.

На записі можна побачити, як один із українських військових піднімається на дах будівлі та піднімає синьо-жовтий стяг. Піднявши прапор, захисник викрикує "Слава України". Відео з'явилося 3 листопада. 

Наразі офіційного підтвердження від Генерального штабу немає.

Мала Сейдеменуха на мапі / ©
Мала Сейдеменуха на мапі

Контрнаступ на Херсонщині: що відбувається

Українські військові на півдні України продовжують контрнаступ на Херсонщині. Для деокупації обласного центру ЗСУ неодноразово били по Антонівському мосту, через який окупанти переправляли свої підрозділи та техніку.

Також 2 листопада опублікували відео ударів по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.

Окупанти у Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони залишають місто. Це згодом підтвеердили в оперативному командуванні "Південь". 

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

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Дата публікації
Перегляди
1099
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