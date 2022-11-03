ЗСУ деокупували ще одне село на Херсонщині та підняли український прапор (відео)

Відео із військовим, що піднімає український прапор, з'явилося у Мережі 3 листопада.

Українська армія звільнила від російських загарбників село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області. У деокупованому населеному пункті бійці ЗСУ підняли український стяг.

Відповідне опублікували на сторінці 61-ї окремої піхотної степова бригади.

На записі можна побачити, як один із українських військових піднімається на дах будівлі та піднімає синьо-жовтий стяг. Піднявши прапор, захисник викрикує "Слава України". Відео з'явилося 3 листопада.

Наразі офіційного підтвердження від Генерального штабу немає.

Мала Сейдеменуха на мапі

Контрнаступ на Херсонщині: що відбувається

Українські військові на півдні України продовжують контрнаступ на Херсонщині. Для деокупації обласного центру ЗСУ неодноразово били по Антонівському мосту, через який окупанти переправляли свої підрозділи та техніку.

Також 2 листопада опублікували відео ударів по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.

Окупанти у Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони залишають місто. Це згодом підтвеердили в оперативному командуванні "Південь".

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

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