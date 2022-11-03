Єдине, що є "брудним" - керівництво РФ: Зеленський прокоментував візит МАГАТЕ

Президент заявив про "неспростовні докази" того, що ніхто в Україні жодної "брудної" бомби не створював і не створює.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело перевірку українських об'єктів та переконалося, що вигадки Москви про підготовку Україною "брудної" ядерної бомби є абсолютною нісенітницею.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 3 листопада.

За його словами, місія організації відвідала всі ті об’єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану "брудну" бомбу.

"Є сьогодні висновок МАГАТЕ – цілком очевидний. Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили, ми надали їм повну свободу дій на відповідних об’єктах, і маємо чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної" бомби не створював і не створює. І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою й тероризує Україну та весь світ", – зазначив Зеленський.

Заяви РФ про "брудну бомбу"

Путінський режим поширював у світі нісенітницю про те, що Україна нібито готує "брудну бомбу" і хоче застосувати її на своїй території. Міжнародна спільнота зовсім не вірить у брехливі звинувачення Кремля.

Диктатор Путін зізнався, що особисто наказав Шойгу розганяти істерику з "брудною бомбою".

А ось американський генерал Бен Годжес попереджав: заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку до "операції під чужим прапором".

Видання The New York Times повідомляло, що російські високопоставлені військові обговорювали, коли Москва може застосувати на війні проти України ядерну зброю.

Водночас, російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Путін вирішив провести гучну кампанію із "брудною бомбою", щоб відвернути увагу від відступу з Херсона.