"Ми вб’ємо їх усіх": Залужний відновив доступ до сторінки в Instagram

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відновив доступ до своєї сторінки в Instagram. Він наголосив, що в цій соцмережі публікував лише родинні фото, проте російських вбивць це не зупинило.

Про це Залужний написав на своїй сторінці.

Валерій Залужний наголосив, що росіяни - це цинічні тварюки, які не мають жодних моральних обмежень. Після поразки на фронті вирішили зламати його особисту сторінку, на якій генерал публікував світлини своєї родини.

"Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б’ють по наших дітях і сім’ях. Найпростіше - зламати мій приватний Інстаграм, який не пов’язаний із професійною діяльністю, де лише діти й родинні фото. І головне - похизуватися цим. Замість дітей і сім’ї показати себе - вбивць. Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищити! Ми вб’ємо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", - написав Залужний.

Росіяни зламали сторінку Головнокомандувача ЗСУ

Російський хакер з ніком “Джокер” зламав сторінку в Instagram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На аватарку він помістив фотокартку Путіна на ведмеді, а також зробив допис: “Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до Delta”.

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