Побили троє невідомих у масках: у Московській області з військової частини втік "мобік"

У призовника діагностували забиті місця голови, садна на обличчі і тілі.

У Московській області з військової частини втік мобілізований, бо його побили. Перед цим він ніби-то мав напружені стосунки з командиром.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що "мобіку" 23 роки. Євгена мобілізували на початку жовтня із Красногорська. Після розподілу він потрапив до Військової академії повітряно-космічної оборони імені Жукова у Твері. Молодик каже, мовляв, у нього одразу не склалися стосунки з командиром: понад два тижні вони не ладнали один з одним. Втім, 26 жовтня на Євгена напали.

Хлопець каже, що на нього з кулаками накинулися троє невідомих у масках. Після цього інциденту він вирішив втекти з частини, мовляв, щоб зафіксувати усі пошкодження. Ввечері дочекався відбою, переодягнуся, виліз через вікно і поїхав до Волоколамської лікарні.

У медзакладі у нього діагностували забиті місця голови, садна на обличчі і тілі, а потім відправили до місцевого ОВС. Вже звідти Євгена відправили до військкомату.

Російська мобілізація

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну, що нібито завершилася "часткова" мобілізація. Мовляв, вдалося зібрати заплановані 300 тисяч солдаті. Щобільще - 82 тисячі вже відправили на війну.

Тим часом тепер Держдума дозволила мобілізувати людей із судимістю за тяжкі злочини. Воювати підуть ті, хто нещодавно відсиділи за вбивства, грабежі, розбій і наркоторгівлю.

Втім, не все так гарно, як описують в РФ. Наприклад, Рибінську Ярославської області силовики перекрили виходи заводу "Газові турбіни", аби виловити чоловіків-призовників та силою роздати їм повістки.

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