Українські школярі отримали аптечки, що врятують під час небезпеки

Компанія SOCAR Energy Ukraine передала п'ятьом школам (м. Київ, Київська, Львівська, Одеська, Черкаська області) медичні набори для учнів. Збір коштів ще триває, долучитися до ініціативи «Аптечка для школярів» може кожен бажаючий.

Частина коштів з кожного особливого горнятка напою з малюнком півника, придбаного в мережі заправок SOCAR, а також кошти, зібрані у додатку SOCAR Level були направлені на забезпечення школярів медичними наборами, що врятують життя під час небезпеки. Аптечки також містять поради для вчителів щодо допомоги дитині в умовах стресу. Ці поради були підготовлені в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, розробка якої координується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Антон Малько, керівник АЗК SOCAR по вул. С. Бандери. Тетяна Пушкарьова, директор Скандинавської гімназії м. Київ. Олег Яресько, співробітник МОН. Ірина Євтушенко, ГО "Безбар’єрність". Тетяна Тихончик, прес-служба МОН. Олена Осипчук, PR-директор компанії SOCAR. Олексій Коровченко, директор Київської дирекції SOCAR

«Вкотре українці довели, що, незважаючи на обставини, ми – згуртовані та завжди готові допомогти. Завдяки партнерам нам вдалося втілити в життя проєкт із забезпечення школярів аптечками, що допоможуть врятувати життя у разі небезпеки. Лише за місяць ми зібрали більше 400 тис грн й на ці кошти закупили та передали школам 234 медичних набори. Хочу наголосити, що збір триває, ми плануємо допомогти й іншим школам. Тож, приєднуйтесь до збору коштів!», - наголосив Ігор Орлов, директор мережі SOCAR Energy Ukraine.

Партнером та реалізатором благодійного проєкту SOCAR Energy Ukraine виступає благодійна платформа dobro.ua, експертну підтримку надає Міністерство освіти і науки України.

«Безперечно, безпека усіх учасників освітнього процесу – єдина умова, за якої учні та вчителі можуть перебувати у школі. Для цього ми спільно з освітянами та територіальними громадами працювали над облаштуванням укриттів. У той же час в укритті і школи обов’язково повинна бути аптечка, щоб у разі необхідності можна було надати першу медичну допомогу. Дякую ініціаторам проєкту SOCAR Energy Ukraine та dobro.ua за небайдужість і підтримку дітей та вчителів», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

“Важливим для нас завданням є не тільки вирішувати нагальні проблеми, але й діяти на випередження. Спільний проект вже допомагає підготувати українських школярів до суворих особливостей реальності під час війни. Наші зусилля спрямовані на те, щоб діти знали, як діяти у разі загрози та мали усі необхідні засоби. Вдячні клієнтам SOCAR, які продовжують турбуватися про наших дітей”, - Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua

Нагадаємо, мережа автозаправок SOCAR Energy Ukraine, яка долучилася до спільноти «Бізнес без бар’єрів» у листопаді 2020 року, будує свої приміщення доступними для маломобільних груп населення та працевлаштовує молодь без досвіду. У компанії заявляють про готовність ділитися досвідом розбудови безбар’єрного середовища та надалі створювати комфортні умови для різних людей. Адже один із найважливіших векторів соціальної відповідальності SOCAR Energy Ukraine — популяризація безбар'єрності у суспільстві.

«Бізнес без бар'єрів» — спільнота прогресивних мотивованих компаній, яка об'єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів». Наразі спільнота налічує 22 компанії, кожна з яких спрямовує зусилля на підтримку українського суспільства.