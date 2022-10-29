Окупанти забралися геть з Чорнобаївки на Херсонщині: супутникові знімки

Росіяни вивезли з Чорнобаївки всю свою техніку, яка залишилася.

З аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські загарбники забрали всю свою техніку.

Про це 29 жовтня повідомляє СтратКом ЗСУ.

"З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Українські військові пригадують, що від початку окупації Херсонщини, навіть постійні знищення російської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту не були приводом для них покинути позицію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що російські війська не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці. За його словами, заяви РФ про перекидання своїх військ на лівий берег Дніпра є інформаційною операцією.

Втеча окупантів з Херсонщини

Росіяни почали натякати на втечу від 18 жовтня, коли гауляйтер Володимир Сальдо оголосив про так зване переміщення цивільних на лівий берег Дніпра. Пояснював він це нібито "небезпекою" затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти заявили, що відповідний "теракт" планують здійснити ЗСУ.

Того ж дня російський генерал Сергій Суровікін, який керує війною РФ проти України, визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Він попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Насправді ж відомо, що росіяни посилюють угруповання на правому березі Херсонщини за рахунок мобілізованих.

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