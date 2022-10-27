На Херсонщині окупанти ведуть бій, щоб стримати масштабний наступ українських військ

У самих росіян на цій ділянці немає достатньо сил, щоб здійснювати контратакувальні заходи, так вважають українські військові, які потроху відтісняють ворога на Херсонщині до Дніпра.

Російські війська завдають артилерійських ударів по всій лінії фронту на Півдні, аби не дати українським військовим перегрупуватися для масштабного наступу, йдеться в ТСН.

Від ранку ворожа артилерія спочатку била по позиціях бійців, потім перенесла вогонь на сусіднє село. Вже за кілька хвилин від початку обстрілу, у бік, звідки лупили російська артилерія, мчали наші танки, а за кілька хвили з неба вже чується гуркіт з посвистуванням. Бомбити саме тих росіян, які стріляють по селах. "Коли наші завдають удар – завжди радісно, все зовсім інакше стає. Хлопці досить добре їх атакують з усіх сторін, з флангів. Тепер наші, як то кажуть, швидше до Херсону і далі", - каже боєць "Шериф".

Російські війська час від часу ще влаштовують обстріли, але сил на серйозний наступ у них немає, вважає «Шериф». Максимум – ворог намагається затримати наш наступ, який пожене ворога з цих степів аж до Дніпра і за Дніпро.

На лінії фронту все ще залишають цивільні - пенсіонер Микола Григорович живе у напівзруйнованому селі, з якого більшість мешканців давно виїхала. Він весь час ремонтує свою хату, в яку постійно прилітає, і чекає сина, який зник безвісти у Маріуполі під час боїв за меткомбінат Ілліча. Микола Григорович не хоче навіть думати, що син загинув. Він переконаний, той живий, і старому батькові треба його просто дочекатися. "Жду я сина, от прийде він з полону, а тут немає нікого. Він у мене в Маріуполі, 2 раз попав, бідолага. Перший полон у нього був у Дебальцево. Я не могу поїхати, бо прийде, шапку кине, скаже «йолкі-палкі»! Тому я тут", - каже чоловік.

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