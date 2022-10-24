Українські війська наступають на Херсонщині, ворог мститься обстрілами Миколаєва

Українські війська наступають на Херсонщині, хоча це дуже не просто на відкритих степах, йдеться в ТСН.

Кількість ворожих сил на Херсонському напрямку зросла, бо на фронті вже з’явилися російські мобілізовані. У південних степах, вони втратили село, якого нема навіть на картах, і вже кілька тижнів обстрілюють. Щокілька секунд сюди падає ворожий снаряд.

Командир батальйону, який боронить позиції зовсім поряд, просить підтримки з повітря. Спочатку удару завдає штурмовик, трохи збоку, на менших швидкостях відпрацьовують гелікоптери. За кілька годин випалену посадку промацає така ж сама невеличка група бійців, якщо ворога там вже нема, туди зайдуть наші війська. Це такий тут наступ, пояснює командир. Вірити заявам противника, що він масово відступає і йти відкрито у наступ тут не збираються. "І це може бути якась замануха, щоб ми повірили, що вони будуть відходити, кинули всі сили, а потім пройдемо якийсь кілометр, попадемо і будемо мати великі втрати", - каже «Кондор».

Тут ворога військові дещо заспокоїли, він же завдав удару по Миколаєву - дві ракети зруйнували 2 будинка. Ворожа ракета С-300 поцілила у квартиру на 5 поверсі, заодно зруйнувала ще одну на четвертому. Інша ракета поцілила поряд по дитячому майданчику. Місцеві кажуть, тут ще стояв невеличкий магазин, його просто рознесло на шматки. Дивом ніхто не загинув, постраждало 3 людей. Але у 10-поверхівці та сусідніх будинках -жодного вцілілої шибки. Влада нарахувала майже 250 побитих вікон.

Щоб захистити Миколаїв від обстрілів, російські війська треба вигнати далеко за Дніпро, кажуть військові. А краще за державний кордон, але у ворога достатньо зброї і він ще чіпляється за кожну посадку на нашій землі.

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