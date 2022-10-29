Оккупанты убрались из Чернобаевки на Херсонщине: спутниковые снимки

С аэродрома в Чернобаевке Херсонской области российские захватчики забрали всю свою технику.

Об этом 29 октября сообщает СтратКом ВСУ.

"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", — говорится в сообщении.

Украинские военные напоминают, что с начала оккупации Херсонщины даже постоянные уничтожения российской техники силами ВСУ в этом аэропорту не были поводом для них покинуть позицию.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что российские войска не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте. По его словам, заявления РФ о опрокидывании своих войск на левый берег Днепра являются информационной операцией.

Бегство оккупантов из Херсона

Россияне начали намекать на побег с 18 октября, когда гауляйтер Владимир Сальдо объявил о так называемом перемещении гражданских на левый берег Днепра. Объяснял он это якобы "опасностью" затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты заявили, что соответствующий "теракт" планируют осуществить ВСУ.

В тот же день российский генерал Сергей Суровикин, руководящий войной РФ против Украины, признал, что ситуация под Херсоном "непростая". Он предупредил о возможности принятия "непростых решений".

На самом же деле известно, что россияне усиливают группировку на правом берегу Херсона за счет мобилизованных.

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