Польза утренней зарядки: шесть причин, почему стоит ее полюбить

Утром бывает очень тяжело встать с кровати. Чтобы подбодрить себя кое-кто сразу готовит ароматный кофе, другие принимают контастный душ. Но есть люди, которые просыпаются с помощью утренней зарядки. И врачи утверждают, что именно последние быстрее других переходят в активный режим. В чем польза утренней зарядки и почему ее нужно делать каждый день – читайте в материале ТСН.ua.

Кратко о том, чем полезна утренняя зарядка

Утром многие просыпаются с плохим настроением. Большинство из нас думает, это потому, что хочется еще понежиться в кроватке, а нужно вставать и идти на работу. А вот врачи другого мнения – они считают, что причина плохого настроения в гипокинезии или отсутствии физической активности.

Когда мышцы немного "поработают", они начинают присылать в наш мозг достаточно импульсов, которые помогают настроиться на рабочий строй гораздо быстрее. Люди, не приучившие себя к утренней зарядке, часто чувствуют хроническую усталость и страдают нервными расстройствами.

Утром они жалуются на отсутствие энергии и бодрости. И только в обед их активность немного увеличивается.

Польза утренней зарядки – шесть причин активно начинать свой день

Еще в детстве родители часто рассказывают о необходимости производить утром зарядку. Но их рекомендации прислушиваются не все. В чем же польза утренней зарядки и почему ее следует начать делать уже сейчас?

Получите больше бодрости

После утренней зарядки человеческий организм просыпается значительно активнее и быстрее. А все потому, что физические упражнения помогают активизировать кровообращение. После этого все ткани и органы начинают насыщаться кислородом.

А еще после утренней зарядки у человека улучшается самочувствие, чувствуется прилив энергии и сил. Мозг также получает свою дозу кислорода, потому скорее включается в работу.

Улучшится физическая форма

Если регулярно заниматься утренней зарядкой, мышечные ткани значительно укрепятся. А еще физические упражнения утром благотворно влияют на состояние суставов и позвоночника. Даже если вы будете выбирать простую гимнастику, сможете значительно улучшить свое здоровье и провести профилактику болезней опорно-двигательного аппарата.

Лучшая стимуляция метаболизма

Постепенно человек вернется к красивой форме тела и все это – польза утренней зарядки. Совсем скоро вы заметите, что появилась стройность, подтянулся живот и подкачались мышцы.

Повышение настроения

Утренняя зарядка может состоять даже из самых простых упражнений, помогающих проработать суставы и разогреть мышцы. Не требуется чрезмерных физических нагрузок. Поэтому вы не будете испытывать боли или усталости.

И даже такие простые упражнения способны усилить выработку эндорфинов – гормонов радости. То есть ваше настроение будет улучшаться и будет оставаться таким весь день.

Укрепление силы воли

Если вы приняли решение заниматься утренней зарядкой, придется приучить себя вставать на 10-15 минут раньше. И здесь очень важно не поддаться навязчивым мыслям и преодолеть желание поспать подольше. Так вы натренируете не только тело, но и силу воли. Как утверждает Хэл Элрод в своей книге "Магия утра", преодолев кризис 21 дня и дойдя до 30 дней, вы сможете легко просыпаться и положительно относиться к утренней зарядке.

Улучшение здоровья в целом

Физические упражнения улучшают кровоток, а это положительно влияет практически на весь организм.

укрепляется сердечная мышца;

улучшается работа дыхательной системы;

повышается упругость мышц;

нормализуется состояние сосудов, повышается их проходимость;

выравнивается осанка;

повышается подвижность суставов;

стимулируется работа мозга;

повышается выносливость;

нормализуется работа вестибулярного аппарата.

Польза утренней зарядки особенно заметна тем людям, которые ведут сидячий образ жизни. Для них очень важно заниматься физкультурой.