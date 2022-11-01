Операція "могилізація": як російські менеджери потрапляють на фронт та гинуть в Україні (фото)

Російський диктатор Володимир Путін 31 жовтня оголосив про завершення "часткової" мобілізації у Росії. Проте до цього часу дожили не всі мобілізовані росіяни. Одразу після початку призову на російських регіональних пропагандистських сайтах почали публікувати некрологи з інформацією про ліквідованих окупантів.

ТСН.ua проаналізував кілька некрологів у двох регіональних ЗМП та з'ясував, що в жовтні місцеві медіа публікують в середньому по три некрологи щодо ліквідованих в Україні загарбників, яких відправили на фронт після оголошення мобілізації.

Ліквідовані в Україні мобілізовані з Волгограда: різноробочі, українофоби та менеджер

Про загибель першого мобілізованого з Волгоградської області місцеві пропагандисти повідомили 28 жовтня. Це - житель Волгограда, 33-річний Сергій Горбунов.

Фото: російські пропагандистські ЗМІ

З некрологу відомо, що він лише три дні пробув в Україні. Після відправки загарбник загинув 24 жовтня. Судячи зі сторінки окупанта в соцмережах, він був ідейним та прагнув вбивати українців нібито "заради своєї дружини, матері, батька та дитини".

"Я люблю свою батьківщину, і я так вихований", - писав окупант.

У ліквідованого загарбника залишилися дружина та дитина.

Вже 29 жовтня волгоградські пропагандисти повідомили про загибель ще трьох мобілізованих окупантів. Серед них - 43-річний Олександр Забалуєв. Загарбник був досвідченим військовим та у свій час брав участь у війні проти Чечні. Останнім місцем його роботи була приватна охоронна кампанія. Окупант також був ліквідований 24 жовтня.

Фото: російські пропагандисти

Цього ж дня у Волгограді поховали 30-річного Олександра Копанєва. Загарбник до мобілізації працював на автосервісі. З некрологу відомо, що обмундирування йому купувала родина, в окупанта залишилися дружина та двоє дітей.

Фото: російські пропагандисти

Третім окупантом, якого поховали у Волгограді 29 жовтня, є мобілізований автомеханік, 32-річний Сергій Мартиненко. Окупант, як і його земляки, був ліквідований 24 жовтня.

Починаючи від 29 жовтня, російські регіональні пропагандистські ЗМІ традиційно публікують по три некрологи ліквідованих мобілізованих на день. Чому так робиться - невідомо.

30 жовтня волгоградські пропагандисти повідомили про ліквідацію в Україні ще трьох мобілізованих. Це - 34-річний зварювальник Олександр Кузьмін, 46-річний вахтовик Євгеній Макаровський та 44-річний Михайло Саратовцев. Ліквідували окупантів також 24 жовтня.

Прикметно, що двоє старших загарбників брали участь у двох чеченських війнах. Їхні історії нічим не відрізняються від інших - прийшла повістка, поспішили до військкомату, поїхали до України, де їх ліквідували.

Ліквідований окупант Євгеній Макаровський / Фото: Фото з соціальних мереж

Часто ліквідованих російських загарбників об'єднує ще й ненависть та зневага до українців. До прикладу, проєкт "Двохсотий" у телеграмі знайшов коментар Макаровського, який хоч і явно не розкошував, а радше виживав, але розповідав українцям про те, як погано працювати в Польщі.

Телеграм-канал @dvuhsoty

31 жовтня волгоградські пропагандисти опублікували ще три некрологи. Стало відомо, що в Україні ліквідували 25-річного контрактника Дмитра Сисоєва, який "з дитячих років мріяв захищати батьківщину", 46-річного мобілізованого Олександра Гузєва та 29-річного Сергія Алексєєва. Останнього мобілізували орієнтовно місяць тому. Його, як і інших його земляків, ліквідували 24 жовтня. Родичі Алексєєва бідкаються, що 100 тисяч від місцевої влади вони отримали не на початку мобілізації, а в день похорону окупанта. У чоловіка залишилися дружина та дитина.

Фото: російські пропагандисти

Ліквідовані мобілізовані із Челябінської області та нарікання родичів на підготовку

У Челябінській області Росії інформація про ліквідованих в Україні мобілізованих почала публікуватися ще від 13 жовтня. Тобто за два тижні після оголошення "часткової мобілізації". Одним із перших мобілізованих в Україні ліквідували 36-річного Антона Борисова. Батько окупанта каже, що його призвали 29 вересня, у росіянина була "бронь" на роботі, проте він рвався вбивати українців. Батько окупанта не шкодує, що його сина відправили вбивати людей до чужої країни, а лише нарікає, що його належним чином не навчили цього робити. Сусіди окупанта розповідають, що той працював водієм на місцевому підприємстві та возив "якогось важливого начальника".

Фото: російські пропагандисти

Цього ж дня стало відомо про ліквідацію ще чотирьох загарбників із Челябінської області. Серед них - 36-річний Тимур Ахметишин. Його ліквідували 8 жовтня. Окупант встиг повоювати проти України лише кілька днів. Дружина загарбника бідкалася, що ховати чоловіка їй, ймовірно, доведеться за власні кошти. Згодом стало відомо, що окупанта поховали за кошти місцевої адміністрації, проте челябінські чиновники вимагають від матері загарбника сплатити їм вартість похоронів.

Дружину ліквідованого загарбника ж не хвилює, що її чоловіка відправили вбивати інших людей, а лише те, що його не навчили робити це добре.

Фото: російські пропагандисти

17 жовтня у Челябінську поховали ще одного окупанта, якого мобілізували 29 вересня. Це - 24-річний Ярослав Булаєв. Його ліквідували в Україні 8 жовтня. Про Булаєва відомо, що до відправлення до України він працював у ломбарді. Родичі окупанта розповіли, що вони йому самі купували спорядження, проте баул із речами в окупанта вкрали свої ж.

Фото: російські пропагандисти

Раніше ТСН.ua писав про ще одного ліквідованого окупанта з Челябінської області. Це - 23-річний Вадим Булатов. Він встиг повоювати проти України лише 5 днів. Тепер брат загарбника "шукає справедливості". Місцевий військкомат ж не розуміє, чим невдоволена родина мобілізованого. Мовляв, похорони Булатова вони організували за свій кошт.

Також 8 жовтня на Херсонщині ЗСУ ліквідували 31-річного Микиту Перлина. Чоловік мав свою компанію, яка займалася будівельними матеріалами. Росіянин міг уникнути мобілізації, проте рвався вбивати українців. Тепер дружина окупанта бідкається, що залишилась із двома дітьми, а повідомлення про ліквідацію чоловіка отримала в день його народження.

12 жовтня в Україні також ліквідували 42-річного Сергія Сучкова. Прикметно, що загарбник уже один раз воював проти України - навесні 2022 року, коли він пішов добровольцем. Через чотири місяці він розірвав контракт, а восени його призвали. В перший раз росіянину пощастило вижити, проте вдруге - ні.

Фото: російські пропагандисти

Ще одного мобілізованого Олександра Грачева в Челябінські області поховали 25 жовтня. Він і місяця не встиг повоювати проти України.

Це - лише кілька історій ліквідованих російських мобілізованих з двох областей, які вирушили на війну вбивати українців. Ці окупанти, на щастя, не встигли повоювати навіть місяця та були ліквідовані Збройними силами України. Скільки насправді загинуло мобілізованих окупантів - невідомо, адже російські медіа перебувають під цензурою. Приклад Волгограда яскравий. Там на день публікують лише по три некрологи і не більше.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович пояснював, що Україна не може порахувати кількість ліквідованих мобілізованих, оскільки їх неможливо розрізнити. Арестович додав, що наразі кількість ліквідованих мобілізованих ще занадто мала, щоб це відчули в Росії.

Мобілізація в Росії

Наприкінці вересня російський диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії, хоча раніше окупанти заявляли, що "у них все йде по плану і мобілізація не потрібна".

31 жовтня Путін заявив про закінчення "часткової" мобілізації. Проте російські ЗМІ повідомляють, що це брехня і чоловікам продовжують приходити повістки. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що диктатор це зробив, щоб зняти напруження в російському суспільстві.

"Рейтинги показують масове незадоволення. Крім того, втрати пішли. Тому щоб публіка "проковтнула" і заспокоїлися сім'ї тих, кого не мобілізували. А якби мобілізація продовжувалася, то напруження зростало б і серед тих, кого не встигнули призвати", – сказав Арестович.

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