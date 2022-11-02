В РФ помітили банери з гаслами "Один народ. Одна історія. Одна країна": схожі були в нацистській Німеччині

У Третьому Рейсі гасло звучало так: "Один народ, один ⁠рейх, один фюрер".

У російських регіонах на фасадах вокзалів та навіть адміністративних будівель з'явилися банери-триколори з написом "Один народ. Одна історія. Одна країна".

Про це повідомив Telegram-канал ЧТД.

Зазначається, що банери помітили на вокзалах у Новгороді та Тюмені. У Москві в районі метро "Автозаводська". На адміністративній будівлі у Новосибірську.

Зазначається, що гасло майже дослівно відтворює формулювання Третього Рейху: "Один народ, один ⁠рейх, один фюрер" ("Ein Volk, ein Reich, ein Führer"). До слова, під ним у 1938 році пройшов австрійський референдум з аншлюсу з Німеччиною, він же був на плакатахз Гітлером.

Фото: Telegram-канал The Village

Своює чергою, The Village пише, що таке гасло рекомендували" використати бюджетникам із Кірова, яких зганяли на мітинги 23 вересня на підтримку "референдумів" про приєднання до Росії "ДНР", "ЛНР", тимчасов захоплених територій Херсонської та Запорізьких областей.

Фото: Telegram-канал The Village

Нагадаємо, нападу Росії на Україну 24 лютого російського президента Володимира Путіна почали називати сучасним Адольфом Гітлером. Крім того, дії армії РФ порівнюють із тими, що коїли німецькі нацисти. Так, політолог Володимир Фесенко вважає, що кремлівський диктатор претендує на роль Гітлера, а його посіпака Дмитро Медведєв - на роль Геббельса.

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