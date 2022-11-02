Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстовий репортаж поєдинку 6-го туру групової стадії Ліги Європи між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче".

У четвер, 3 листопада , київське "Динамо" зіграє проти турецького "Фенербахче" в рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "біло-синіх" матч відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Старт поєдинку - о 22:00 за київським часом.

На жаль, підопічні Мірчі Луческу провалили поточну єврокампанію. "Динамо" здобуло лише одне очко в п'яти матчах і за тур до завершення групової стадії позбулося шансів навіть на третє місце та вихід до плейоф Ліги конференцій.

Цікаво, що "Динамо" та "Фенербахче" зустрінуться вже вчетверте цього сезону. Саме кияни вибили стамбульський клуб з кваліфікації Ліги чемпіонів. А от поєдинок першого туру Ліги Європи завершився на користь "жовтих канарок".

Перед заключним туром "Динамо" з одним набраним балом замикає групу B. "Фенербахче" і французький "Ренн" лідирують, маючи по 11 очок. Кіпрський АЕК Ларнака з 4 пунктами забронював за собою третю позицію.

У паралельному матчі "Ренн" прийматиме АЕК. Ця гра також розпочнеться 3 листопада, о 22:00 за київським часом.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах ЛЄ (1/16 фіналу) зіграють з клубами, які стануть третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, у стикових матчах Ліги конференцій позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які фінішують другими у квартетах ЛК.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між "Динамо" та "Фенербахче".