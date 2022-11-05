Потужні вибухи пролунали у Нікополі - соцмережі

Нікополь знову опинився під обстрілами.
За кілька хвилин після опівночі 5 листопада 2022 року у Нікополі, що у Дніпропетровській області, прозвучали потужні вибухи.
Про це повідомили очевидиці у соціальних мережах.
Також є інформація про звуки вибухів у Краматорську та загрозу дронів-камікадзе на Тернопільщині, де оголошена повітряна тривога.
Наразі немає підтверджень цієї інформації від представників влади.
Не нехтуйте особистою безпекою, не забувай про правила "двох стін" або перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше унаслідок обстрілу РФ Нікопольського району є постраждалі. Тому влада закликала жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.
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