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Потужні вибухи пролунали у Нікополі - соцмережі

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Потужні вибухи пролунали у Нікополі - соцмережі

Фото: ТСН.ua

Нікополь знову опинився під обстрілами.

За кілька хвилин після опівночі 5 листопада 2022 року у Нікополі, що у Дніпропетровській області, прозвучали потужні вибухи.

Про це повідомили очевидиці у соціальних мережах. 

Також є інформація про звуки вибухів у Краматорську та загрозу дронів-камікадзе на Тернопільщині, де оголошена повітряна тривога. 

Наразі немає підтверджень цієї інформації від представників влади.

Не нехтуйте особистою безпекою, не забувай про правила "двох стін" або перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше унаслідок обстрілу РФ Нікопольського району є постраждалі. Тому влада закликала жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін. 

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Перегляди
574
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