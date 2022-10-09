Окупанти атакували Нікополь іранськими дронами-камікадзе – ОВА

Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.

У суботу, 8 жовтня, окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе Shahed.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

"Є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач. Також зайнявся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

При цьому, з важкої артилерії окупанти кілька разів ударили по Червоногригорівській громаді. Вдруге атакували вже надвечір.

Застосування іранських БПЛА Shahed-136 в Україні

Росія все частіше почала атакувати територію України ударними дронами іранського виробництва. Лише за кілька годин вчора на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили 6 дронів-камікадзе.

Іранські дрони-камікадзе "Shahed - 136", які зараз використовують російські окупанти, завдають серйозної шкоди інфраструктурі та озброєнню ЗСУ. В іранських дронах, які використовують ЗС РФ у війні проти України, виявили запчастини американського виробництва.