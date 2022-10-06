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Над Миколаївщиною українські захисники збили 3 іранські дрони

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Над Миколаївщиною українські захисники збили 3 іранські дрони

Фото: Defence express

ЗСУ приземлили три ворожі дрони, які прямували атакувати Миколаївщину.

В окупантів стало на 2 "Shahed-136" та один "Mohajer-6" менше.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.
6 жовтня, в проміжок часу з 09.00 до 11.30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь"  ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині і Миколаївщині, за попередніми даними 6 дронів збито силами протиповітряної оборони.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
446
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