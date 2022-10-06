Над Миколаївщиною українські захисники збили 3 іранські дрони

В окупантів стало на 2 "Shahed-136" та один "Mohajer-6" менше.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

6 жовтня, в проміжок часу з 09.00 до 11.30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині і Миколаївщині, за попередніми даними 6 дронів збито силами протиповітряної оборони.

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