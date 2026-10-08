США додатково замовили 1320 українських ударних дронів F10: що відомо

Дрон

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США додатково замовили 1320 ударних FPV-дронів F10 виробництва української компанії F-Drones.

Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на компанію. Замовлення зробили в межах програми Drone Dominance Міністерства оборони США.

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Drone Dominance — це програма вартістю 1 млрд доларів, за якою протягом двох років США планують закуповувати малі ударні безпілотники. До 2027 року в межах програми хочуть придбати понад 200 тисяч дронів.

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За обсягом додаткового замовлення F-Drones посідає друге місце серед учасників першого етапу програми. Виконати поставку 1320 дронів компанія має до кінця листопада.

У F-Drones зазначають, що розраховують вчасно отримати український дозвіл на експорт. Виробничі потужності, за даними компанії, дозволяють виконати американське замовлення без скорочення постачань для українського фронту. Мілітарний

F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Першу партію з 2000 таких безпілотників американські військові отримали ще в липні.

Як українські дроноводи «розгромили» американців на навчаннях

Під час навчань Combined Resolve у Німеччині на початку 2026 року українські оператори безпілотників змогли швидко виявляти американські підрозділи та бронетехніку й умовно їх «знищувати».

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У навчаннях брали участь близько 3500 американських військовослужбовців. Оборону умовного противника посилили українські бійці 412-го полку сил безпілотних систем Nemesis.

За даними The Wall Street Journal, результат виявився настільки показовим, що американські чиновники описували його як умовне знищення бронетанкової бригади.

Однією з проблем для американців стала важка техніка: під час руху вона здіймала пил і ставала добре помітною для українських розвідувальних дронів. Після виявлення цілей їх атакували FPV-дрони та безпілотники зі скидами.

Згодом американські підрозділи почали адаптуватися — краще розосереджувалися, маскували техніку та активніше застосовували засоби РЕБ і протидії дронам.

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Подібний результат українські військові вже демонстрували й раніше. Під час навчань НАТО Hedgehog 2025 в Естонії десять бійців ЗСУ за пів дня умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та завдали близько 30 ударів по інших цілях.

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