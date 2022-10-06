Остання партія сталі з Азовсталі допоможе ЗСУ

Вона виготовлена з останньої партії сталі заводу-фортеці, заводу-символу Азовсталі в Маріуполі. Браслети можна придбати на порталі United24 https://u24.gov.ua/azovstal. 100% доходу піде на закупівлю дронів в рамках проекту «Армія дронів».

Кожен браслет створений з 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату Азовсталь. Саме з такої сталі в 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му — новий саркофаг на ЧАЕС. У 2022 році листопрокатний цех, в якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Це перший проєкт у реалізації спільної ініціативи фандрейзингової платформи UNITED24 та Групи «Метінвест» з використання останньої довоєнної партії Азовсталі задля збору коштів на підтримку України під час війни.

«Сьогодні наша сталь стала символом української незламності. Група Метінвест з перших днів війни допомагає ЗСУ: передає сталь для будівництва оборонних споруд, виробляє бронежилети та мобільні укриття, закуповує автівки, тепловізори та дрони. Остання довоєнна партія сталі Азовсталі буде допомагати захисникам Україні. Вірю, що одного дня ми повернемося в Маріуполь і відбудуємо легендарний комбінат», - підкреслив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

«Слово «Азовсталь» з власної назви заводу перетворилося на назву загальну — символ мужності та сили духу всього українського народу, — говорить Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. — Ми присвячуємо цей проєкт найнезламнішим людям світу — ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю. Завдяки вашим пожертвам через UNITED24 “Армія дронів” вже закупила для фронту майже тисячу БПЛА. “Символа незламності” допоможе підсилити наших захисників новими важливими безпілотниками».

Презентація проєкту відбулася біля найбільшого прапора України, поруч з яким розмістили 17-метровий напис «Вірю в ЗСУ». Літери, також зроблені з Азовсталі, стоятимуть тут до 1 листопада.

З першого дня війни підприємства Ахметова надають Збройним силам необхідні для передової укріплення, металоконструкції, бронежилети, засоби розвідки і зв’язку. В рамках мілітарної ініціативи Стальний фронт Ріната Ахметова, металургійні підприємства "Метінвеста" частково перевели виробництво на військові рейки. Виділена окрема виробнича лінії для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень і бліндажів.