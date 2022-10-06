Последняя партия стали из Азовстали поможет ВСУ

Она изготовлена из последней партии стали завода-крепости, завода-символа Азовстали в Мариуполе. Браслеты можно приобрести на портале United24 https://u24.gov.ua/azovstal. 100% дохода пойдет на закупку дронов в рамках проекта «Армия дронов».

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, производимой на прокатном стане 3600 комбината Азовсталь. Именно из такой стали в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012 — новый саркофаг на ЧАЭС. В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал стан 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Это первый проект в реализации совместной инициативы фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы Метинвест по использованию последней довоенной партии Азовстали для сбора средств на поддержку Украины во время войны.

«Сегодня наша сталь стала символом украинской несокрушимости. Группа Метинвест с первых дней войны помогает ВСУ: передает сталь для строительства оборонительных сооружений, производит бронежилеты и мобильные укрытия, закупает автомобили, тепловизоры и дроны. Последняя довоенная партия стали Азовстали будет помогать защитникам Украины. Верю, что однажды мы вернемся в Мариуполь и отстроим легендарный комбинат», – подчеркнул генеральный директор Группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

«Слово «Азовсталь» из названия завода превратилось в название общее — символ мужества и силы духа всего украинского народа, — говорит Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. — Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира — ВСУ, а также каждому украинцу, защищающему свою землю. Благодаря вашим пожертвованиям через UNITED24 "Армия дронов" уже закупила для фронта почти тысячу БПЛА. "Символ несгибаемости" поможет усилить наших защитников новыми важными беспилотниками».

Презентация проекта состоялась у самого большого флага Украины, рядом с которым разместили 17-метровую надпись «Верю в ВСУ». Буквы, также сделанные из Азовстали, будут здесь стоять до 1 ноября.

С первого дня войны предприятия Ахметова предоставляют Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи. В рамках милитарной инициативы Стальной фронт Рината Ахметова, металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.