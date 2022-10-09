Оккупанты атаковали Никополь иранскими дронами-камикадзе — ОВА

В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственное сооружение.
В субботу, 8 октября, оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.
"Есть повреждение шести частных домов, хозяйственного сооружения, линии электропередач. Также загорелся камыш, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
При этом из тяжелой артиллерии оккупанты несколько раз ударили по Красногригоревской общине. Второй раз атаковали уже под вечер.
Применение иранских БПЛА Shahed-136 в Украине.
Россия все чаще стала атаковать территорию Украины ударными дронами иранского производства. Только через несколько часов вчера в Николаевской области силы противовоздушной обороны сбили 6 дронов-камикадзе.
Иранские дроны-камикадзе "Shahed — 136 ", которые сейчас используют российские оккупанты, наносят серьезный ущерб инфраструктуре и вооружению ВСУ. В иранских дронах, использующих ВС РФ в войне против Украины, обнаружили запчасти американского производства.
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