Оккупанты атаковали Никополь иранскими дронами-камикадзе — ОВА

В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственное сооружение.

В субботу, 8 октября, оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

"Есть повреждение шести частных домов, хозяйственного сооружения, линии электропередач. Также загорелся камыш, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

При этом из тяжелой артиллерии оккупанты несколько раз ударили по Красногригоревской общине. Второй раз атаковали уже под вечер.

Применение иранских БПЛА Shahed-136 в Украине.

Россия все чаще стала атаковать территорию Украины ударными дронами иранского производства. Только через несколько часов вчера в Николаевской области силы противовоздушной обороны сбили 6 дронов-камикадзе.

Иранские дроны-камикадзе "Shahed — 136 ", которые сейчас используют российские оккупанты, наносят серьезный ущерб инфраструктуре и вооружению ВСУ. В иранских дронах, использующих ВС РФ в войне против Украины, обнаружили запчасти американского производства.