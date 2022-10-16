Російські окупанти тричі за добу обстріляли Нікополь

Масштаб руйнувань та наявність постраждалих після вечірнього обстрілу міста з'ясовується.

Увечері 15 жовтня російські окупанти знову обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

“Знову здійснено обстріл міста Нікополь. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих з'ясовується”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

Голова РВА нагадав, що це вже третій обстріл міста упродовж минулої доби, яка була важкою та тривожною для району.

Уночі росіяни здійснили обстріли з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії. В Нікополі було пошкоджено понад 10 приватних та багатоквартирних будинків, підприємство, офісні приміщення, магазини, гаражі, автомобілі.

Двох жителів міста після обстрілу госпіталізували з пораненнями.

Вранці Нікополь також пережив обстріл з важкої артилерії. Пошкоджено 25 житлових будинків, пошту, храм, адміністративні будівлі, лінії електромережі.

П'ятеро містян отримали осколкові поранення. Четверо з них отримали амбулаторну допомогу, один госпіталізований.

Нагадаємо, російські війська 15 жовтня обстріляли десятки населених пунктів України на низці напрямків, застосувавши міномети, артилерію і танки.

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