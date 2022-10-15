Експерт про ситуацію на фронті та деокупацію Херсонщини: "Російські війська будуть розбиті"

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що українські війська після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини зафіксують лінію фронту і зможуть приділити увагу іншим напрямкам, зокрема зосередяться на деокупації Криму.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Українська армія продовжує активні наступальні дії. Причому тут треба розділяти підготовчі операції, які формують противника, поле бою, умови для проведення рішучої операції, і власне рішучі операції. І ми можемо бачити лише, коли проводяться рішучі операції, коли проводиться стрімке звільнення населених пунктів. Та статистика, яка показує, як інтенсивно зараз українські війська знищують місця розташування особового складу і на правому, і на лівому березі Дніпра, склади з боєприпасами, переправи, мости, означає, що українська армія веде зараз підготовчу операцію. Ми побачимо, якщо інформація підтвердиться. Сьогодні називали вже населені пункти, які вже начебто звільняються. Я не буду їх називати. Побажаємо удачі нашим воїнам", – сказав експерт.

Самусь заявив, що для російських окупаційних військ на цьому напрямку ситуація безвихідна.

"На цьому напрямку ситуація для російських військ безвихідна. Вони спалюють в цій топці на правому березі Дніпра боєздатні частини, а на інших ділянках намагаються доставити туди "мобіків", які взагалі не можуть воювати. Логіку російських генералів зрозуміти дуже важко, вона у них своя якась, номенклатурна, я не знаю як це назвати. У всякому разі, це дуже важко пояснити з військової точки зору", – говорить він.

За словами експерта, він може пояснити відмову Росії відступити на цьому напрямку лише особистим політичним рішенням кремлівського диктатора не дозволити Україні повернути Херсон.

"Мабуть є особисте політичне рішення Путіним не віддавати Херсон, і тому вони кидають туди найбоєготовіші підрозділи на цей плацдарм, у якого ні з тактичної, ні з оперативної перспективи немає жодного майбутнього. Рано чи пізно ці війська будуть розбиті, знищені, взяті в полон або вони втечуть на індивідувальних плавзасобах – це найкраща перспектива. Якщо подивитися на карту, то в принципі – це ізольований театр воєнних дій. Він ізольований в будь-якому разі. Якщо українська армія вичистить цей плацдарм, а це станеться, тоді ми зафіксуємо лінію фронту тимчасово по Дніпру і зможемо тоді приділити увагу іншим напрямкам, на південному сході або сході, на Мелітопольському або Маріупольському напрямку, є підготовка до деокупації Криму. Вичистка правого берега Дніпра дасть можливість зосередитися на більш конкретних підходах до Криму", – підкреслив Самусь.

Він додав, що з тактичної точки зору окупантам варто було би відступити.

"Зараз Росії було би більше правильно звільнити цей правий берег, втекти звідти, зберігши свої сили і потім намагатися створити якусь оборону на інших напрямках, не допускаючи українські війська до Криму. Вони ж витрачають ці сили на правому березі Дніпра. З точки зору ні тактики, ні оперативного мистецтва це взагалі не має сенсу, бо вони ж не підуть зараз на Кривий Ріг, Миколаїв чи Одесу. Вони заводили туди війська саме для наступальних дій, а не для того, щоб там їх спалювати", – підсумував експерт.

Загроза вторгнення з Білорусі, мобіки на фронті і підрахунок російських ракет - Михайло Самусь

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення щонайменше 5 населених пунктів на Херсонщині: у Новоолександрівській, Великоолександрівській та Борозенській громадах.

Водночас російські військові скаржаться через "надто потужний" спротив ЗСУ та місцевих у Херсонській області. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов українською розвідкою.

Окупанти тікають з Херсонщини, залишаючи там цілі арсенали зброї. Так, у звільнених населених пунктах виявлено ворожі боєприпаси до РСЗВ.

Як повідомили в ОК "Південь", на поки що окупованих територіях півдня російські війська викрадають техніку, гроші та навіть людей.