Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощные взрывы прогремели в Никополе — соцсети

Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мощные взрывы прогремели в Никополе — соцсети

Фото: ТСН.ua

Никополь снова оказался под обстрелами.

Через несколько минут после полуночи 5 ноября 2022 года в Никополе в Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Также есть информация о звуках взрывов в Краматорске и угрозе дронов-камикадзе в Тернопольской области, где объявлена воздушная тревога.

Пока нет подтверждений этой информации от представителей власти.

Не пренебрегайте личной безопасностью, не забывайте о правилах "двух стен" или находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее в результате обстрела РФ Никопольского района пострадали. Поэтому власти призвали жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.

Читайте также:

Ночной обстрел Днепропетровщины – в Никопольском районе разрушено более 20 домов

Ночной обстрел Днепропетровщины – в Никопольском районе разрушено более 20 домов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
655
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация