Мощные взрывы прогремели в Никополе — соцсети

Никополь снова оказался под обстрелами.
Через несколько минут после полуночи 5 ноября 2022 года в Никополе в Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Также есть информация о звуках взрывов в Краматорске и угрозе дронов-камикадзе в Тернопольской области, где объявлена воздушная тревога.
Пока нет подтверждений этой информации от представителей власти.
Не пренебрегайте личной безопасностью, не забывайте о правилах "двух стен" или находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее в результате обстрела РФ Никопольского района пострадали. Поэтому власти призвали жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.
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