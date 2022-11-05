Мощные взрывы прогремели в Никополе — соцсети

Никополь снова оказался под обстрелами.

Через несколько минут после полуночи 5 ноября 2022 года в Никополе в Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Также есть информация о звуках взрывов в Краматорске и угрозе дронов-камикадзе в Тернопольской области, где объявлена воздушная тревога.

Пока нет подтверждений этой информации от представителей власти.

Не пренебрегайте личной безопасностью, не забывайте о правилах "двух стен" или находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее в результате обстрела РФ Никопольского района пострадали. Поэтому власти призвали жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен.

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