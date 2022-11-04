Юрий Ткач насмешил забавным видео, как сбивает иранские дроны

Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач снял для "Байрактар News" забавный ролик, где показал, как сбивает иранские дроны-камикадзе.

В частности, знаменитости на видео надоело, что вражеские беспилотники попадают в объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего в домах украинцев исчезает свет. Так что Ткач решил начать их сбивать.

Первым делом актер стал размышлять, чем же попасть во вражеский дрон.

"Нужно где-то найти, из чего стрелять по дронам. Решил купить себе самую крутую винтовку – дорого. Просто ружье – тоже дорого. Понял, что за мой бюджет я могу купить только водный пистолет. Хоть эти шахиды и плохого качества, но сбивать с водного пистолета будет как-то долго. Да и ночью, особенно из огнестрельного, не постреляешь", — пошутил звезда.

На видео Ткач стал размышлять, как же ему следить за дронами, особенно ночью. Жена отказалась давать деньги на тепловизор. Потому актер заручился помощью кота и собаки.

"Надо подумать, а кто хорошо видит в темноте... Коты! Посадил у окна кота, чтобы он мне показывал, где летит дрон. Но кот отказывался предоставлять информацию. Точно! Иранские дроны называют "мопедами". Взял собаку, чтобы подавала сигнал, они же всегда лают на проезжающие мопеды. Посадил собаку на посту, он начал лаять. Прибежал на балкон, начал атаку. Попал! Правда, у доставщика пиццы, который приехал на мопеде", — пошутил актер.

Ткач на видео решил обратиться к другу за помощью, который служит в ВСУ. Тот в свою очередь отметил, что украинские защитники занимаются этим делом, а гражданские должны во время воздушных тревог направляться к укрытию.

"Он сказал, что я зря занимаюсь этим делом, и добавил, что ВСУ профессионалы и нас защитят. А нам лучше помогать армии и ходить в укрытие во время тревог", — отметил актер на видео.

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