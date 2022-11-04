Юрій Ткач насмішив кумедним відео, як збиває іранські дрони

Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач зняв для "Байрактар News" кумедний ролик, де показав, як збиває іранські дрони-камікадзе.

Зокрема, знаменитості на відео набридло, що ворожі безпілотники влучають в об'єкти енергетичної інфраструктури, через що в домівках українців зникає світло. Тож Ткач вирішив почати їх збивати.

Першим ділом актор став розмірковувати, чим же поцілити у ворожий дрон.

"Потрібно десь знайти, з чого стріляти по дронах. Вирішив купити собі найкрутішу гвинтівку – дорого. Просто рушницю – також дорого. Зрозумів, що за мій бюджет я можу купити тільки водний пістолет. Хоч ці шахіди і поганої якості, та збивати із водного пістолета буде якось довго. Та і вночі, особливо із вогнепальної, не постріляєш", - пожартував зірка.

На відео Ткач почав розмірковувати, як же йому слідкувати за дронами, особливо вночі. Дружина відмовилася давати гроші на тепловізор. Тому актор заручився допомогою кота та собаки.

"Треба подумати, а хто добре бачить у темряві… Коти! Посадив біля вікна кота, щоб він мені показував, де летить дрон. Але кіт відмовлявся надавати інформацію. Точно! Іранські дрони називають "мопедами". Взяв собаку, щоб подавала сигнал, вони ж завжди гавкають на мопеди, що проїжджають. Посадив собаку на посту, він почав гавкати. Прибіг на балкон, почав атаку. Влучив! Правда, у доставщика піци, який приїхав на мопеді", - пожартував актор.

Ткач на відео вирішив звернутися до товариша за допомогою, який служить в ЗСУ. Той, своєю чергою, зазначив, що українські захисники займаються цією справою, а цивільні мають під час повітряних тривог прямувати до укриття.

"Він сказав, що я дарма займаюся цією справою, і додав, що ЗСУ професіонали і нас захистять. А нам краще допомагати армії та ходити в укриття під час тривог", - зазначив актор на відео.

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