Військовий експерт пояснив, чому Іран допомагає РФ зі зброєю

Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому Іран допомагає РФ зі зброєю, яку Кремль використовує у війні проти України.

Про це він розповів в ефірі YouTub-каналу ТСН.ua.

Експерт наголосив, що це не банальна допомога заради грошей, а Тегеран має конкретний свій інтерес - ядерна зброя.

"Якщо ми думаємо, що це банальна допомога - це далеко не так. Іран має свою незавершену ядерну програму. І єдина країна, яка може допомогти завершити ядерну програму, тобто допомогти Ірану отримати ядерну зброю може тільки Росія. Чим це все закінчиться - спрогнозувати дуже важко", - пояснив Черник.

Він також додав, що Ізраїль - країна, яка може постраждати від озброєння Ірану, вже надав сигнал Москві, що краще не допомагати Тегерану.

"Ізраїль Росії дав дуже серйозний сигнал, що, якщо РФ допомагатиме Ірану, то Ізраїль надасть Україні дуже серйозну ракетну установку, яка називається "Лора". Вона завдає удари десь до 400 км з бойовою частиною до 570 кг. Унікальність цієї установки у тому, що вона може запускатися зі звичайної вантажівки. Плюс на G-20 були домовленості між Китаєм та США щодо Ірану. Що саме це за домовленості невідомо. Але єдина країна, яка впливає на Іран, - це Китай", - наголосив військовій експерт.

Іранська допомога РФ

Нагадаємо, що Іран постачає РФ дрони-камікадзе, якими окупанти атакують Україну. так, за оцінками Пентагона, Іран передав Росії декілька сотень своїх дронів для війни проти України.

Більше того, за даними розвідки деяких країн Заходу та американських військових експертів, Тегеран погодився постачати Москві і балістичні ракети, які РФ також спрямує проти України.

Водночас за даними української розвідки, поки що Іран не поставив агресорці Росії балістичні ракети. Втім у ГУР підтверджують, що проєкти таких домовленостей між Іраном та РФ існують.

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