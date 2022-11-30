Іран поки не передав Росії балістичні ракети - розвідка

Проєкти таких угод є.
Іран поки не поставив агресорці Росії балістичні ракети. Втім, проєкти таких домовленостей існують.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
За його словами, Москва з Тегераном переговори про постачання балістичних ракет та має проєкти угод.
"Але на сьогоднішній день постачання такого озброєння ми не зафіксували", - наголосив Скібіцький.
Нагадаємо, Міністерство оборони США повідомляло, що Іран передав РФ декілька сотень своїх бойових безпілотників для війни. Щобільше - наразі Кремль шукає додаткові способи придбати різні бойові системи.
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