Іран поки не передав Росії балістичні ракети - розвідка

Іран поки не поставив агресорці Росії балістичні ракети. Втім, проєкти таких домовленостей існують.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, Москва з Тегераном переговори про постачання балістичних ракет та має проєкти угод.

"Але на сьогоднішній день постачання такого озброєння ми не зафіксували", - наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, Міністерство оборони США повідомляло, що Іран передав РФ декілька сотень своїх бойових безпілотників для війни. Щобільше - наразі Кремль шукає додаткові способи придбати різні бойові системи.

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