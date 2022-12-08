У Брюсселі анонсували новий пакет санкцій проти РФ: що у переліку

Садось говорить, що деякі країни хочуть скоротити список осіб, які підпадають під санкції.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії за її агресію проти України може буде ухвалено вже цієї п'ятниці, 9 грудня. До пакету включено низку пропозицій, представлених Польщею за підтримки Естонії, Литви та Латвії.

Про це заявив на конференції у Брюсселі постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось.

"Ми суттєво розширюємо список так званих товарів подвійного призначення. Ми розширюємо список осіб, які працюють на російську військову машину. Ми запроваджуємо заборону на інвестиції у гірничодобувну промисловість Росії. Ми додаємо до списків санкцій майже 200 осіб та організацій, зокрема причетних до огидної практики викрадення та перевезення українських дітей, причетних до викрадень українського зерна", - заявив Анджей Садось.

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Він також наголосив, що кожен наступний пакет санкцій ЄС проти Росії адаптується до поточної ситуації, адже російська сторона намагається обійти санкції і підлаштуватися під чинний режим обмежень.

"Звичайно, ми перешкоджаємо цьому, серед іншого додаючи до санкційних списків товари цивільного сектору, які потенційно можуть бути використані у військових діях Росії", – пояснив Садось.

Дипломат зазначив, що дев'ятий пакет санкцій ЄС, запроваджений проти Росії, міститиме додаткові положення про заборону експорту продукції авіаційної промисловості до Росії. Зокрема, йдеться про двигуни безпілотників.

Анджей Садось звернув увагу на спроби деяких держав-членів вилучити зі списків санкцій певних осіб чи організації, проти яких було зібрано докази, що вони працюють на російські військові зусилля.

Наразі ще триває робота на санкційним пакетом.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз запровадити санкції проти всього, що може допомогти Росії виготовляти ракети, якими вона обстрілює українську інфраструктуру.

Як заявляла міністерка фінансів США Джанет Єллен, деякі запроваджені проти Росії санкції можуть залишитися чинними навіть після закінчення війни та підписання мирної угоди між РФ та Україною.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що ті вісім пакетів санкцій, які було запроваджено раніше проти РФ, вже мають болісний ефект для агресора.

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