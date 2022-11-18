Найбільша авіакомпанія Росії розібрала чверть свого авіапарку через санкції Заходу

Найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" через західні санкції почала розбирати літаки. З них знімають справні частини та переставляють на інші літаки.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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За інформацією пабліка, через вплив санкцій близько 50 літаків "Аерофлоту" перебувають у простої та не виконують польоти, а це - понад чверть авіапарку компанії. Більшу частину з них - 25 літаків - почали розбирати, бо не вистачає запчастин. Ще 18 бортів перебувають на техобслуговуванні та чекають на ремонт.

"Щоправда, чекати вони можуть довго — "Аерофлоту" не вистачає передкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів і двигунів. Є проблема і з гальмівними пристроями: на складі авіакомпанії всього кілька подібних деталей для різних типів літаків", - сказано у повідомленні.

В авіагалузі Росії - серйозні проблеми

Після вторгнення Росії до України Європейський союз запровадив санкції, зокрема, проти авіагалузі. Серед обмежень - для росіян закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки.

У Росії намагаються обійти санції і фактично крадуть літаки. Втім, захоплені літаки можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть.

За даними мінтранс РФ, російський авіаринок цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

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