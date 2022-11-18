Європарламент проголосує за визнання Росії спонсором тероризму: названо дату

Політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції, в якій йтиметься про спонсорування Росією тероризму та застосування країною-агресоркою терористичних засобів.

У Європейському парламенті визначили дату голосування за резолюцію, в якій Росія буде визнана державою-спонсором тероризму.

Про це в п’ятницю, 18 листопада, повідомила на брифінгу заступниця речника Європарламенту Дельфін Колард.

"У середу [23 листопада] депутати Європарламенту будуть голосувати за резолюцію, в якій Росія названа державою-спонсором тероризму з урахуванням посилення атак РФ на цивільне населення й цивільні цілі в Україні", – сказала вона.

Також Дельфін Колард зазначила, що Європарламент звернеться із закликом до притягнення Росії до відповідальності в міжнародному трибуналі.

Попереднє голосування з цього питання заплановане на вівторок, 22 листопада. Після консультацій із Єврокомісією та Радою Європейського Союзу остаточне рішення в Європарламенті буде ухвалене 23-24 листопада.

Напередодні політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У ній міститиметься ключове положення: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

Читайте також: