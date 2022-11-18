Европарламент проголосует за признание России спонсором терроризма: названа дата

Политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции, в которой речь пойдет о спонсировании Россией терроризма и применении страной-агрессором террористических средств.

В Европейском парламенте определили дату голосования за резолюцию, в которой Россия будет признана государством-спонсором терроризма.

Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила на брифинге заместитель представителя Европарламента Дельфин Колард.

"В среду [23 ноября] депутаты Европарламента будут голосовать за резолюцию, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма с учетом усиления атак РФ на гражданское население и гражданские цели в Украине", – сказала она.

Дельфин Колард также отметила, что Европарламент обратится с призывом к привлечению России к ответственности в международном трибунале.

Предварительное голосование по этому вопросу запланировано на вторник, 22 ноября. После консультаций с Еврокомиссией и Советом Европейского Союза окончательное решение в Европарламенте будет принято 23-24 ноября.

Накануне политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. В ней будет содержаться ключевое положение: "Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства".

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.

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