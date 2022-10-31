Экс-посол в США объяснил, при каких условиях Вашингтон может признать Россию спонсором терроризма

Экс-посол в США говорит, что все и так понимают, что Россия – страна-террорист.

США все еще не признают Россию спонсоркой терроризма, несмотря на ее постоянные ракетные обстрелы Украины, убийства мирных людей и пытки над гражданскими, потому что это будет означать полную изоляцию РФ и запрет вести с ней какие-либо дела.

Об этом заявил бывший постпред ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко в интервью РБК-Украина.

"У них есть множество вопросов, не связанных с Украиной. Например, ядерное вооружение, борьба с терроризмом, экономические вопросы. Предоставление статуса страны-спонсора терроризма – это означает фактически ее полную изоляцию и запрет вести с ней какие-либо дела. К примеру, если России придадут такой статус, то государственный секретарь США не будет иметь права вообще разговаривать с Лавровым (Сергей Лавров, глава МИД России. — Ред.)", — пояснил Ельченко.

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В то же время все шаги, которые США уже предприняли против России, по словам экс-посла, очень близки к предоставлению статуса спонсора терроризма.

"То есть я не вижу большой разницы. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы была такая "вывеска" — "Россия — спонсор терроризма. Но на самом деле это уже все и без этого понимают. И мне кажется, если Россия будет вести себя так, как сейчас, то Штаты не заставят себя признать ее спонсором терроризма", — отметил Владимир Ельченко.

Как сообщала ранее официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, конгресс США разрабатывает критерии признания России государством-спонсором терроризма. В то же время она отметила, что признание России спонсором терроризма фактически не усилит санкции против нее.

Между тем ТСН выяснила, что же дает признание России страной-террористом или спонсором терроризма.

Напомним, в начале октября ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом.

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